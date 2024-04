Mignani: “Ecco chi può sostituire Di Mariano. Pigliacelli o Desplanches…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Michele Mignani, in vista della sfida contro il Cosenza.

Poco più di quarantotto ore e sarà Cosenza-Palermo, sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B in programma sabato pomeriggio alle 16.15 allo stadio “San Vito – Gigi Marulla”. Un impegno presentato nella consueta conferenza pre gara dal tecnico rosanero, Michele Mignani.

"Pigliacelli o Desplanches? Penso a tutto, valuto tutto. Metto in campo la situazione migliore, lo faccio per tutti. Il ruolo del portiere è un pochino diverso, devo stare molto attento. Ogni allenatore vorrebbe avere tutta la rosa a disposizione. Di Mariano nasce attaccante esterno, nell’interpretazione di quel ruolo ci mette le sue caratteristiche e qualità. Senza Di Mariano dobbiamo trovare una soluzione alternativa. Buttaro lo può fare, anche Segre, Traorè e Graves. Abbiamo diverse soluzioni per sostituire Di Mariano.