Mignani: “Subito poco, visto squadra in crescita. Passi avanti rispetto alla Samp”

"Credo che la squadra rispetto alla partita con la Sampdoria abbia fatto passi in avanti perché ha avuto una buona gestione della palla, creando presupposti per andare a fare male all'avversario. Abbiamo subito poco contro un avversario che come noi ha bisogno di punti, che ha giocato la partita per provare a vincerla. I ragazzi hanno iniziato ad acquisire una certa personalità e consapevolezza, mi è piaciuto come hanno mosso la palla, bene in verticale, abbiamo trovato soluzioni sugli attaccanti, abbiamo fatto un bel gol. Ho visto una crescita. Segre? E' un giocatore che ha delle caratteristiche ben delineate, ha grande inserimento, ha fatto già sette gol. Poi ci sono centrocampisti che hanno caratteristiche diverse, oggi avevamo bisogno di muovere la palla in maniera più fluida. Tengo tutti in considerazione, Segre l'ho fatto entrare, è rientrato Gomes, Coulibaly a partita in corso. Devono mettersi tutti a disposizione, poi a seconda della partita ci sarà spazio per tutti".