Mignani: “Rigore dubbio? Cambia poco. Parma, sarà dura per noi ma anche per loro”

"Cambi? Entrare a gara in corso è sempre difficile, soprattutto in partite come questa. Oggi il primo caldo, lo abbiamo sentito, ritmi non altissimi. Ma siamo stati bravi a fare correre l'avversario, anche se non contano niente i dati del possesso palla sono più alti, perché con questo caldo era giusto forzare qualche giocata in meno per tenerla, a volte chi entra diventa determinante, a volte meno. La partita nella parte finale aveva perso qualità e intensità probabilmente. Peccato, il lato positivo di oggi è che anche in vantaggio hanno continuato a giocare con coraggio, con la voglia di fare il secondo gol, in un paio di situazioni ci siamo andati anche vicini. Con un pizzico di fortuna in più magari la portavi a casa. Il rigore non so se c'era o non c'era, ma cambia poco. Il mio compito è guarda la prestazione, meno il risultato. Parma? E' un anticipo, domani sicuramente ci alleneremo, abbiamo un giorno di scarico. E' la prima della classe, sarà una partita durissima però sarà dura anche per loro".