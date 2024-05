Mignani: “Messo in campo cuore e carattere, ma ci vuole anche il c**o”

Pomeriggio amaro per il Palermo , che pareggia in casa contro l' Ascoli quartultima in classifica nella penultima giornata del campionato di Serie B . Un risultato commentato al triplice fischio dal tecnico della compagine rosanero, Michele Mignani, intervenuto nella consueta conferenza stampa post gara.

"Gol molto bello che non ci ha permesso di vincere una partita che avremo meritato. Una prestazione esteticamente non bellissima ma abbiamo messo cuore, carattere, siamo riusciti a fare due gol. Nel secondo tempo la testa non era liberissima e ci siamo abbassati un po’ troppo, non abbiamo sfruttato le occasioni per fare il terzo gol. Abbiamo preso palo e loro hanno fatto un eurogol da fuori. Ci sono tante cose che si vedono senza parlarne. Al di là dell’allenatore diverso ho visto una squadra più libera nella testa, più libertà di giocata e pensiero. Una squadra che voleva con tutte le sue forze portare a casa una vittoria.Poi ci vuole anche un pizzico di c**o, se Di Francesco avrebbe fatto gol avremmo chiuso la partita. Ci sono cose migliorabili. Al di là del provare a fare un gol più dell’avversario, dobbiamo essere più liberi di testa. Perché ci aspettano partite da dentro o fuori. Fase offensiva? Ci sono state due-tre occasioni importanti, poi nel secondo tempo è stata una partita diversa".