Mignani: “Lavoriamo per avere certezze in più. Palermo CFA? Un piacere lavorarci”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Michele Mignani, in vista della gara contro il Cosenza.

Poco più di quarantotto ore e sarà Cosenza-Palermo , sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B in programma sabato pomeriggio alle 16.15 allo stadio “San Vito – Gigi Marulla”. Un impegno presentato nella consueta conferenza pre gara dal tecnico rosanero, Michele Mignani.

La squadra? Ogni giorno riesco ad avere qualche consapevolezza in più. Ogni giorno lavoriamo per avere qualcosa in più. L’ideale sarebbe sempre lavorare in una settimana tipo. Questa settimana ci è servita tanto, speriamo di arrivare a Cosenza con qualche certezza in più.