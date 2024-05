Mignani: “Gruppo sano, vittoria meritata. Marconi un esempio, Diakitè…”

"Vittoria meritata non solo per i due gol ma anche con altre occasioni. C'era voglia di dare un segnale e di passare il turno”. Lo ha detto Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Sampdoria. “I ragazzi sono stati bravi nell'interpretazione della partita. Chiunque avesse giocato stasera avrebbe dato il massimo, ne sono sicuro. La squadra rispetto alle ultime partite casalinghe ha avuto un atteggiamento diverso. Ha avuto supporto da parte di tutta questa gente ed un insieme di cose ci ha portato ad una vittoria meritata. Una gara diversa rispetto a quella con la Sampdoria che mi ha fatto esordire qui”.

“Marconi e Diakité? Salim lo abbiamo alzato rispetto alle prime partite ma sono gol diversi rispetto a quello di Bolzano. Qui erano tutti su azione. Ivan è uno di quelli che ha giocato meno ma stasera ha dato esempio di grande attaccamento alla maglia. Gli faccio pubblicamente i complimenti. È un gruppo sano che ha fatto belle cose in questa stagione. Ceccaroni? Stava bene tutta la settimana. D'accordo con lo staff medico pensavamo fosse disponibile. Speriamo non sia nulla di grave, ha risentito un problemino che aveva. Probabilmente non ci sarà per la prossima partita, vedremo. Nella partita con l'Ascoli avevamo fatto vedere ottimi dati sotto l'aspetto fisico. Di Mariano e Vasic sono disponibili per fare minuti e non ci sono problemi per questo aspetto. Sicuramente non hanno ancora novanta minuti nelle gambe", ha concluso.