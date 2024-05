Mignani: “Errore Lund? Ho la mia idea. Dobbiamo avere più fame dell’avversario”

"Quando raggiungi i playoff non ti guardi indietro. Le sconfitte lasciano cicatrici, ma quando arrivi ai playoff, e il Palermo li ha vinti da poco, bisogna lasciare alle spalle tutto e andare dritto verso l’obiettivo. Da un po’ di tempo vivo nel calcio e ne ho visti di errori come quello di Lund, un gesto/errore tecnico che non discuto. Però credo che abbia dimostrato nel corso della stagione di essere affidabile, serio e concentrato nella partita. Ci possono essere degli errori, quello che non accetto è che non si rimedi a questi errori. Dobbiamo avere più fame dell’avversario. Avere supremazia e vincere la partita. Preferirei non andare sotto, ma voglio che la squadra reagisca. Una reazione l’ho vista nel secondo tempo contro lo Spezia. Poi si tende sempre a dare un giustizio in base al risultato. Sono consapevole che le prestazioni possono alzarsi. Ma abbiamo reagito anche se non in maniera pulita. Per me è comunque un segnale", ha proseguito l'ex Bari.