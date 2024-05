Mignani: “Di Mariano-Vasic out. Desplanches o Pigliacelli? Rispondo così”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo in conferenza stampa: "Diffidati? Non possiamo permetterci di non farli giocare".

Mediagol ⚽️ 8 maggio - 15:33

"Il gol dell'Ascoli viene da una rimessa laterale ed una nostra respinta corta. Loro hanno giocato il tutto per tutto, noi in questo momento non abbiamo nemmeno fortuna. Non è una giustificazione, dobbiamo essere più forti di tutto e sovvertire questo momento". Lo ha detto Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Sudtirol, in programma venerdì sera allo Stadio "Druso". "Di Mariano e Vasic non ci saranno a Bolzano", ha annunciato il tecnico del Palermo.

"Diffidati? Dobbiamo essere bravi a gestirli, ma non possiamo permetterci di non farli giocare. La partita di venerdì per noi è importante e ci deve permettere di mantenere la posizione in classifica. Il Sudtirol è una squadra forte, ha cambiato allenatore ed è una squadra che si difende bene con tanti giocatori e gioca anche bene a calcio. Saranno liberi mentalmente e vorranno fare bella figura davanti al proprio pubblico. L’ultima giornata di Sampdoria e Brescia? I risultati delle altre si guardano alla fine, non possiamo disperdere energie. Dobbiamo fare una partita gagliarda e forte, trovare una vittoria che ci darebbe morale. Dobbiamo guardare solo a noi stessi. Desplanches? Ha fatto bene, Pigliacelli ha reagito benissimo. Aspetto fino all'ultimo per scegliere chi giocherà, voglio che diventi un ballottaggio sano, così come per gli altri ruoli", ha concluso Mignani.

