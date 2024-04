Mignani: “Debutto emozionante, Palermo grande piazza. Modulo? Rispondo così”

"Se cambierò modulo strada facendo? Non è il momento per parlarne. Vediamo che settimana sarà, ritroviamo Gomes e Coulibaly ma ne perderemo altri due. È ovvio che mi piacerebbe proporre qualcosa di più. Hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Perdiamo Lucioni e Di Mariano, li sostituiremo. Non ci sono delle maglie assegnate, tutti possono giocare. Devo cercare di sfruttare tutti quanti. Debutto? C’è sempre un po’ di emozione, anche se inizio ad essere grande di età. Sedere sulla panchina del Palermo, una piazza importante, in una partita come questa, è emozionante. Ma l’emozione finisce nel momento in cui entro in campo. Io durante il riscaldamento con i giocatori? Sto sempre in contatto con i giocatori, forma di riscaldamento anche per me. È un’abitudine. Intervallo? Gli ho detto che non ero troppo soddisfatto, essere in vantaggio non vuol dire difendersi per 45’. Probabilmente non l’avremmo portata a casa altrimenti. Ho detto di cercare di andare a fare il terzo gol. Dopo i primi 15 minuti i giocatori si sono sciolti, nel finale di partita abbiamo provato a vincerla. Siamo stati un pizzico sfortunati vista la traversa di Di Mariano".