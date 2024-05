Mignani: “Contestazione tifosi legittima. Palermo diverso dal Bari dell’anno scorso”

"Buttaro? Io ed il mio staff cerchiamo di valutare tutto, di mettere i giocatori nelle condizioni migliori. Buttaro è affidabile, poi abbiamo delle alternative. Abbiamo Segre che ha più corsa ed inserimenti, o posso mettere anche un giocatore più offensivo. Scelgo anche in base a quello che fa l’avversario. Una squadra equilibrata ma non significa che si difende e basta. Nelle partite in cui ci sono io nessuna squadra ci ha messo sotto a livello di gioco. Segre ha fatto la mezzala, il terzino, lo apprezzo e lo ringrazio. Cerchiamo di valutare e migliorare le situazioni. Tifosi? Contestazione legittima, io faccio l’allenatore e devo cercare di preparare le partite. Capisco e accetto. Spero che i ragazzi traggano motivazioni in più. Il Palermo ha una tifoseria calda, che senti tanto quando le cose vanno bene e quando non vanno bene reagisce in questo modo. Tifosi che hanno un amore viscerale nei confronti della prima squadra, ma è un plus. Facciamo un lavoro in cui siamo giudicati costantemente e va bene. Non vedo perché la squadra non debba accettare questa situazione. I tifosi non sono contenti, ma con la prestazione ed il risultato magari riusciremo a riportarli dalla nostra parte".