Mignani: “Ascoli non è gara da dentro o fuori. Tutto sulle condizioni di Di Mariano”

"Abbiamo fatto conferenza stamattina perché l’allenamento sarà di pomeriggio e finiremo tardi, per dare modo a voi di lavorare nella maniera giusta. Non dico formazioni. Quello che ho detto nell’ultima conferenza lo confermo: se dovessi accorgermi che qualche giocatore ha staccato la spina lo lascio a casa. Sono ragazzi che si allenano con intensità ed impegno. Poi la partita è un’altra cosa. Se ti alleni bene non è detto che farai bene in partita. Rimango su quella linea. Il ritiro è un segnale che la società ci ha dato per farci capire che non era contenta dell’andamento. Stare concentrati ancora di più sulla partita, stare insieme e pensare solo a quello. Ho sposato questa scelta, se è di aiuto è giusto farlo. Partita da dentro o fuori? No, non determina un esito finale. Ma è una partita importante per riacquistare quella fiducia che abbiamo perso. È il momento più bello del campionato. Io preferisco giocare queste partite, quando c’è qualcosa che conta, che l’inizio del campionato. Bisogna riuscire ad interpretare la partita nella maniera giusta. Sapere che la partita è molto importante a qualcuno può togliere qualcosa, io spero aggiunga".