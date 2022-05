Miccichè: “Salvezza Salernitana? Capolavoro di Nicola e Sabatini. Su Cavani dico…”

Le dichiarazioni dell'ex presidente del Palermo, Guglielmo Miccichè che si è soffermato sulla salvezza della Salernitana di Nicola

"Salernitana? Perché no. Non mi stupirei conoscendo Sabatini. Lui e Nicola hanno fatto un capolavoro e gli acquisti di gennaio sono stati fondamentali. Non c’è dubbio che l’eventualità che Cavani possa giocare a Salerno è intrigante. È un grande ragazzo e un grande professionista. La salernitana farebbe un colpo pazzesco e se Walter si mette di impegno è probabile che lo porti pure. Se parliamo di Cavani è uno ancora giovane, che ha tanti minuti nelle gambe. Il Napoli? Perché no, potrebbe tentare, ma un’esperienza a Salerno sarebbe ancora più intrigante per lui. A Napoli sarebbe un gregario di Osimhen, con la Salernitana invece sarebbe un leader. Lo vedrei meglio li. Ho sentito sia Sabatini che Massara, che vennero insieme a Palermo. Ho fatto i complimenti a entrambi. Da palermitano mi sono emozionato per entrambi. Poi per Walter ho una grande stima e simpatia. È stata un’emozione vivere questa salvezza. I cori tra napoletani e salernitana? Mi fa male vederli, sono momenti di stupidaggine sportiva. Le squadre del sud lottano disperatamente per i propri obiettivi, dobbiamo aiutarci a vicenda. Ci facciamo la guerra dei poveri”.