Messina, Capuano: “Avellino squadra top. Somiglianze col Palermo e il Bari”

Le parole del tecnico della compagine peloritana in vista della sfida contro l'Avellino

L' ACR Messina ha vissuto un inizio di campionato ricco di difficoltà che ha portato all'esonero di Salvatore Sullo e all'approdo sulla panchina dei peloritani di Ezio Capuano . Proprio il nuovo tecnico ha provato a ridare serenità ad un ambiente scosso dalla situazione di classifica in cui si trova. Il Covid ha complicato ulteriormente il percorso dei messinesi, con diversi giocatori che sono risultati positivi riducendo l'organico in vista della sfida con l' Avellino .

Alla vigilia della sfida contro i campani è intervenuto in conferenza stampa Ezio Capuano che ha presentato la sfida, sottolineando come sia sulla carta proibitiva, ma i suoi ragazzi lotteranno fino all'ultimo per regalare una gioia ai tifosi.