Mateju: “Sudtirol tosto dietro, noi poco incisivi sulla trequarti. Il mio ruolo…”

0-1: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Sudtirol, andata in scena questo pomeriggio al "Renzo Barbera". A decidere, la clamorosa papera di Pigliacelli che rinvia in ritardo e calcia sui piedi di Odogwu, facendo finire la palla in rete. Un ko amarissimo analizzato al triplice fischio dal difensore rosanero, Ales Mateju, intervenuto al triplice fischio.