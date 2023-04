Mateju: “Palermo grande piazza, qui sono felice. Mio ruolo e City Group…”

"Palermo non è solo una grande città, ma ha anche una grande squadra con una grande storia. Per me questa è una grande esperienza, voglio continuare a giocare qua e dare tutto per questa maglia. Vediamo cosa succederà dopo questa stagione. Mio ruolo? Posso giocare in in difesa in diverse posizioni, per me è importante giocare e avere la fiducia, dare il massimo per questa città. Qui mi trovo molto bene, sono molto felice. Non ho molto tempo libero a disposizione, faccio qualche giro a Mondello con mia moglie, vado a cena con i compagni, ma penso solo ad allenarmi e a giocare. A breve diventerò papà, per me e il mio futuro bimbo Palermo è una bella città, un bell'ambiente. Io e mia moglie siamo contenti", le sue parole.