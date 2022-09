Mateju: “In B 10 club puntano la A. Frosinone? Conosciamo importanza della sfida”

"Secondo me tutti sappiamo che questa serie B è molto difficile. Ci sono squadre di grande blasone e per me almeno otto o dieci squadre ambiscono alla Serie A. La gara con il Frosinone e la sua importanza in città? Sappiamo come sia sentita da tutta Palermo da quattro anni a questa parte. Noi dobbiamo affrontare la gara come se nulla fosse accaduto ma sappiamo perfettamente l'importanza della sfida. L'inizio del campionato? Le prime partite sono sempre un po' strane ed anche un pòo'difficili. Dobbiamo essere tosti, aggressivi e compatti. Così come abbiamo fatto con il Genoa, stretti ed uniti".