Mateju: “Conosco Corini, con lui si lavora bene. Giocare a sinistra? Per me è uguale”

"L'esperienza con il Venezia ed il Palermo? Ho fatto sei mesi in laguna poi sono rimasto a casa per altri due, successivamente mi sono preparato in separata sede con il Pribram. Tre settimane fa mi sono sentito con il mister Corini che conoscevo già e ora sono qui. A Palermo c'è un grande futuro, questa è una squadra da una grande storia. Corini? Ho lavorato con lui al Brescia, ci conosciamo e possiamo lavorare bene. Obiettivo? Noi dobbiamo guardare partita dopo partita. Questa squadra è davvero grande. Se guardiamo la rosa che è stata allestita, con giocatori di grande esperienza e l'ambiente palermitano, il futuro sarà grande. Giocare a destra o a sinistra sulle corsie? Non fa alcuna differenza per me, l'importante è dare il massimo. Questa è una cosa positiva. Dove io arrivo voglio sempre fare il massimo. Il Palermo è in serie B e dobbiamo guardare step by step per capire come proseguire".