Mateju: “Col Genoa partita della svolta. A Frosinone per dimostrare il nostro valore”

Già due presenze da titolare per Ales Mateju con il Palermo FC in questa Serie B 2022-2023. Ufficializzato il suo acquisto a parametro zero, il difensore ceco ha esordito al "Granillo" nella gara contro la Reggina che ha visto i rosanero uscire sconfitti per 3-0. La prima tra le mura amiche del "Renzo Barbera" dell'ex Brescia è stata decisamente più positiva, con una vittoria contro il Genoa. Queste le dichiarazioni di Mateju nella propria conferenza stampa di presentazione: