Massolo: “Un onore giocare nel Palermo, voglio mettere in difficoltà il mister”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal portiere del Palermo al termine della sfida contro il Catanzaro

Uno a zero . E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello Stadio "Nicola Ceravolo". Una vittoria, quella conquistata dal Catanzaro ai danni del Palermo in occasione della gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C , ottenuta grazie alla rete messa a segno nella ripresa da Davis Curiale . Una prodezza balistica che permette agli uomini di Antonio Calabro di staccare il pass per il turno successivo. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il portiere del Palermo Samuele Massolo ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

"C'è tanto rammarico perché ci tenevo io in primis, ma anche la squadra ad arrivare in fondo a questa competizione. Un grosso peccato. Gol? Non era facile, ma guardiamo avanti e diamo sempre il massimo. Io cerco di dare il meglio per mettere in difficoltà il mister e se capiterà di essere chiamato in causa cercherò di aiutare i miei compagni. Obiettivo? Per me è già un grande onore giocare nel Palermo perché è una grande piazza. Voglio mettere in difficoltà il mister nel caso dovessi giocare in campionato. Il torneo è lungo e una squadra che punta al vertice deve poter puntare su tutti i calciatori della rosa", ha concluso l'estremo difensore classe 1996.