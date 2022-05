Massolo: “Tenevamo alla vittoria in casa. Futuro e Serie B? A Palermo sto bene…”

Le dichiarazioni di Samuele Massolo, portiere del Palermo, al termine della gara vinta dai rosanero contro la FeralpiSalò

"Per noi questo è un sogno. Per arrivare ad una finale dopo un annata tosta e in un girone dove tutte le squadre sono toste ci avremo messo la firma. Staff, tifosi e città ci mettono il cuore e si meritano questi risultati. Rigori parati? Sono un di più, li studiamo bene con staff e con Alberto, sono contento di essere stato decisivo in questo senso. L'affetto della piazza è incredibile, mi scrivono in tanti e lo apprezzo molto. Il mio stile? Abbiamo un tipo di gioco che tiene la linea molto alta e se il portiere sta basso non è il massimo per difendere. Per noi portieri è rischioso a volte stare fuori dalla porta, ma finora è andata bene. Ho visto la Feralpi sia andata che ritorno con la Reggiana e mi ha impressionato. Anche oggi loro hanno attaccato nel primo tempo, ma siamo stati bravi e compatti a tenere il risultato sullo 0-0 prima di segnare. Titolare nei playoff? Purtroppo per un portiere non giocare non è facile e quando entri devi farti trovare pronto specialmente in una piazza tosta come Palermo, nella quale devi dimostrare di essere all'altezza. Vittoria in casa? Ci tenevamo, prendere gol all'ultimo minuto dopo una partita giocata così sarebbe stato un peccato. Pareggiare o perdere non avrebbe influito sulla qualificazione, ma ci tenevamo a vincere in casa. Io in Serie B? Intanto dobbiamo arrivarci, adesso abbiamo una partita importante. Io a Palermo sto benissimo, a fine anno faremo le nostre valutazioni e decideremo".