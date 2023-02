Masciangelo: “Corini lo seguo da anni. Frosinone? E’ importante, daremo il cuore”

Parola a Edoardo Masciangelo . Il nuovo acquisto del Palermo FC , prelevato dal Benevento nell'ultima sessione invernale di calciomercato, in data odierna è intervenuto in sede di conferenza stampa, in quel del Renzo Barbera, affrontando diversi temi interessanti, tra cui il proseguo della sua stagione in Serie B . Di seguito le parole dell'ex Juventus :

"La Serie B è un campionato che si gioca fino all'ultimo respiro. Noi abbiamo in testa la gara con il Frosinone e si lavora step by step. La prevendita sta andando alla grande, io ed i miei compagni ci aspettiamo un Barbera strapieno che ci sostiene solo come questo pubblico sa fare. Corini? Lo seguo da anni, mi rispecchio tanto nel suo pensiero calcistico ed umano. Lo seguivo già da calciatore. Esperienza all'estero? È stato un percorso della mia carriera che mi ha fatto crescere. La gara con il Frosinone sappiamo che è importante e mi daremo il cuore. Saremo dei leoni in campo. Competitività nel ruolo? Per una squadra come il Palermo che ha degli obiettivi importanti può essere solo un vantaggio ed un beneficio. Sia io, sia Sala, ma anche Aurelio daremo il massimo per questa squadra. L'obiettivo è di tornare a preparare la partita come quando sono state preparate le altre che hanno portato ai nove risultati utili consecutivi. C'è voglia di rialzarci dopo lo stop col Genoa."