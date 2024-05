Martorelli: “Palermo, troppi alti e bassi. Il cambio ha peggiorato il rendimento”

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal noto operatore di mercato: "Giusto che la finale sia Cremonese e Venezia".

27 maggio 2024

"Conte al Napoli sarebbe un’operazione importante e che darebbe garanzie totali su tutto. In dieci mesi è stato buttato alle ortiche ciò che ha fatto di buono Spalletti, con Conte la ricostruzione sarebbe in ottime mani". Così Giocondo Martorelli, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato: dal possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, alle prestazioni offerte in questa stagione dal Palermo in Serie B. Ma non solo...

SERIE A -"Gasperini rimane all’Atalanta? La cosa più giusta. Il rapporto tra la società e Gasperini è molto forte, si sente dentro il progetto. E continuare in una strada del genere lo gratificherebbe ancora di più. Che mercato sarà quello estivo? Sarà una finestra molto movimentata. A differenza degli altri anni molte squadre devono intervenire per colmare il gap con l’Inter. Prevedo una finestra di tanti trasferimenti che porteranno in diverse squadre facce nuove. Pioli lascia il Milan? Bisogna riconoscere che al Milan ha fatto un grande percorso. Lo vedrei bene dappertutto".

SERIE B -"Su chi punto per la vittoria finale? Sulla Cremonese. È una squadra esperta con dei valori importanti, ci arriverà con la mentalità giusta. Nella finale la concentrazione sarà totale. E una minima percentuale la do alla Cremonese. Il Palermo ha deluso le aspettative? Non ha funzionato dall’inizio, ha avuto degli alti e bassi. Risultati ed espressione di gioco altalenanti. Il cambio dell’allenatore non ha portato miglioramenti significativi e anzi ha peggiorato il rendimento. Giusto che la finale sia Cremonese e Venezia. Chi andrà su dalla C alla B? Avellino-Vicenza era una semifinale annunciata. Dall’altra parte c’è la sorpresa Carrarese. Delle quattro la finale anticipata è sicuramente Avellino-Vicenza, chi vince è la candidata per arrivare in Serie B".