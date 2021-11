Martinelli: “Palermo? Vorrei essere ancora lì. La mia su Lucca”. E sul futuro…

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista del Palermo: "Devono continuare a pensare partita dopo partita"

"Gioco in una squadra di amici, non c’entra niente con quello che facevo prima". Lo ha detto Alessandro Martinelli , intervistato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'. Ex capitano rosanero, due promozioni di fila con le maglie di Brescia e Palermo . La storia del calciatore originario di Mendrisio è davvero toccante. Il 7 settembre 2020, infatti, il club di viale del Fante ha reso noto l’esito di alcuni esami approfonditi effettuati dal centrocampista classe 1993, che hanno evidenziato delle anomalie cardiache che lo hanno purtroppo costretto all'addio al calcio giocato.

PALERMO -"Dico che vorrei essere ancora lì, a giocarmela. Quando sono andato non pensavo che Palermo fosse così bella, purtroppo è andata così. Rimane una parte importante del mio percorso. Devono continuare a pensare partita dopo partita. Poi il ritorno sarà tutta un’altra cosa e se ci sarà da intervenire sul mercato lo faranno. Lucca? È coordinato, veloce, ha tecnica. Dovrà essere bravo lui con la testa. Se vai in una grande squadra se non hai la mentalità giusta rimanere non è semplice", ha concluso Martinelli.