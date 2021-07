Martin: “Vi racconto mia esperienza al Palermo. Tifosi, ho un messaggio per voi”

Malaury Martin lascia Palermo ed il Palermo: le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista rosanero

⚽️

"Il Palermo per me è stata un'esperienza fantastica, dall'arrivo a Petralia alla formazione del gruppo che ha dominato in Serie D, con il Barbera felice di vederci giocare". Malaury Martin non vestirà la maglia del Palermo nella stagione 2021/2022. Il centrocampista francese, il cui contratto che lo lega al club di viale del Fante è scaduto lo scorso 30 giugno, non rinnoverà e proseguirà la sua carriera altrove. Termina dopo due anni, dunque, l'avventura di Martin con i colori rosanero. Protagonista della rinascita del club e della promozione conquistata dalla Serie D alla C, il calciatore originario di Nizza è stato intervistato ai microfoni di 'Zona Vostra' in onda su Trm.

"L'avvento della pandemia è stato il momento più brutto, poi siamo ripartiti sapendo che la gente non sarebbe venuta allo stadio e che sarebbe stata una stagione complicata sotto diversi aspetti. Dal punto di vista personale penso sia stata una stagione complicata, ma io posso affermare di aver fatto una riflessione sulla mia posizione all'interno della squadra e di aver capito come l’atteggiamento da avere dovesse essere sempre positivo. Questo perché l'unica cosa che volevo era aiutare il Palermo e i miei compagni. Nonostante la frustrazione, è stato bellissimo vedere tanti giovani esplodere e ho deciso di aiutarli dal punto di vista morale. In campo avrei voluto dare di più, ma non sono io a decidere. Io ho sempre dato la mia disponibilità e la mia voglia di dare una mano in campo. Ho sempre avuto grande affetto da parte dei tifosi, che mi hanno spesso sostenuto anche via social. Sono stato toccato tantissimo da questo, penso che tutto si sia creato dall'affetto che un giocatore straniero ha avuto nei confronti della maglia rosanero. Voglio ringraziare tutti i tifosi del Palermo per questo", sono state le sue parole.

LE CRITICHE - "Non è semplice accettare tutte le critiche che ci sono piovute addosso. Tutti noi abbiamo cercato di superare le difficoltà insieme. Quando si arriva a Palermo si è sempre consapevoli di indossare una maglia pesante: la gente è normale non sia contenta quando arrivano risultati negativi. Una piazza come Palermo ha voglia di ritrovare le categorie e i livelli che gli appartengono, e questo è uno dei motivi per i quali i giocatori accettano il progetto rosanero. Le critiche fanno però parte del gioco e del nostro mestiere, bisogna accettarle e andare avanti. Lascio un Palermo al quale auguro un prosieguo migliore dal punto dei vista dei risultati, ma che ripercorra la strada che stava attraversando dopo l'arrivo di Filippi", ha proseguito.