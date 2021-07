Martin: “Ho sentito Mirri, sarò sempre tifoso del Palermo”. E sul futuro…

Malaury Martin lascia Palermo ed il Palermo: le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista rosanero

Parola a Malaury Martin . "Tra qualche giorno Malaury Martin non sarà più un giocatore del Palermo. Rimane l’eredità di un Signore che ha guidato la rinascita dei nostri colori nel momento più buio, con una dignità rara e l’eleganza degli animi nobili. In bocca al lupo, monsiuer Malau. Grazie di tutto". Lo scorso 28 giugno, il club di viale del Fante ha dedicato un post pubblicato sui social al centrocampista francese, che non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Palermo .

"È la prima volta che la società mi ringrazia così dopo una separazione. Ho sentito anche Mirri, abbiamo avuto una bella conversazione e posso dire di voler mantenere un certo rapporto con il club. Sarò sempre tifoso del Palermo, non posso dimenticare questi due anni fantastici - ha dichiarato l'ex numero 8 rosanero, intervistato ai microfoni di 'Zona Vostra', in onda su Trm -. Futuro? Ancora non ho le idee chiare, stiamo lavorando per trovare una nuova squadra e un progetto ambizioso. Ho tanta voglia di giocare e non voglio smettere, ma devo trovare qualcosa che mi corrisponda", sono state le sue parole.