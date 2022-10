Marino: “Dimissioni Baldini e City Group, dico la mia. Il Palermo tornerà in A”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico ex Palermo e Spal

"Da siciliano c'è stata un po' di delusione per come è andata a finire la mia parentesi a Palermo: questo non solo per me, ma anche per tutti i tifosi. Per fortuna dopo è nata una società forte che è riuscita in pochi anni a portare i rosanero in B e sicuramente nei prossimi anni potrà tornare anche in massima serie". Lo ha detto Pasquale Marino a margine dell'evento "Palermo Football Summit", un appuntamento dedicato al calcio, con la partecipazione di diversi personaggi di rilievo.

"Aldilà delle rivalità sportive, era bello quando tutte le siciliane erano in Serie A, per la crescita della nostra Sicilia. Dimissioni Baldini? Da fuori non sappiamo come siano andate davvero le cose, ma l'importante è che adesso sia Baldini che il Palermo abbiano una squadra competitiva. City Group? Vista la situazione e la crisi che stiamo vivendo, avere una società forte è importante: si sono presentati con grande umiltà, non facendo proclami di nessun genere e senza illudere le persone. Hanno dimostrato grande serietà", ha proseguito il tecnico ex Palermo.

"Catania? Mi dispiace per quanto accaduto e spero possa ripetere quanto fatto dal Palermo che adesso è tornato nelle categorie che gli competono. Prospettive per il calcio siciliano? E' un periodo brutto dal punto di vista economico, mi dispiace per molte grandi città come Messina, Trapani e Siracusa. Bisogna ripartire dai settori giovanili e gente che è disposta ad investire economicamente e non solo, per creare i presupposti di una rinascita sportiva per il calcio siciliano", ha concluso.