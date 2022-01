MARINEO-PALERMO, FORMAZIONI UFFICIALI: FLORIANO E SOLERI DAL 1′

Le formazioni ufficiali dell'amichevole Marineo-Palermo: esordio di mister Silvio Baldini sulla panchina siciliana

Tutto pronto per Marineo-Palermo: primo test amichevole dell'era Silvio Baldini. Quest'ultimo - subentrato a Giacomo Filippi dopo la sconfitta di Latina - ha dovuto fronteggiare le numerose positività al Covid-19 emerse nell'organico siciliano. Dopo l'avvenuta negativizzazione di tutti i componenti del team rosanero, il Palermo si prepara ad affrontare il Catanzaro di Vivarini, nel match valido per la 23esima giornata del Girone C di Serie C. La sfida è in programma lunedì alle ore 21.00 allo Stadio Nicola Ceravolo. Quest'oggi l'allenamento congiunto con il Marineo, formazione militante nel Girone A di Eccellenza.