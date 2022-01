Marineo-Palermo, Baldini mischia le carte: la formazione del secondo tempo

Archiviata la prima frazione di gioco, Silvio Baldini ha deciso di mischiare le carte cambiando nove interpreti su undici

Il Palermo ha chiuso la prima frazione di gioco sul parziale di zero a tre. Floriano, Fella e Silipo i marcatori per la formazione di Baldini. Quest'ultimo ha scelto di mischiare le carte nella ripresa, cambiando nove interpreti dell'undici iniziale. De Rose e Soleri gli unici ad essere rimasti in campo rispettivamente nei ruoli di play e centravanti. Gli assenti sono Brunori, Almici, Marong, Peretti e Perrotta.