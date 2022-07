MARINEO-PALERMO 0-4 ALL’INTERVALLO, TRIS FELLA. LA FORMAZIONE DEL SECONDO TEMPO

Si chiudono sullo 0-4 i primi quarantacinque minuti dell'amichevole di Marineo tra il Palermo e la formazione locale dell' Oratorio SS Ciro e Giorgio . Rosanero in campo con Massolo tra i pali, linea difensiva a tre con Buttaro, Marconi e Lancini , sulle corsie esterne Giron e Valente , cerniera di centrocampo con capitan De Rose e Dall'Oglio , infine in avanti Luperini a supporto di Fella e Floriano .

Rosanero in vantaggio dopo tredici minuti con lo splendido colpo di tacco di Fella, imbeccato dall'assist di Valente. Raddoppio dopo pochi minuti con un'azione fotocopia, protagonisti ancora l'esterno ex Carrarese per Fella pronto dentro l'area di rigore. Tris Palermo al minuto 34 con Luperini, cross preciso di Dall'Oglio per la testa del numero 17. Prima del duplice fischio del direttore di gara c'è tempo per il poker rosanero, in gol ancora Giuseppe Fella, contestualmente terzo passaggio vincente di Valente.