Marconi: “Vittoria meritata, dobbiamo continuare così. Non prendere gol dà fiducia”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore Ivan Marconi in conferenza stampa al termine di Palermo-Potenza

Due a zero . E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Una vittoria, quella conquistata dal Palermo contro il Potenza in occasione della sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C , ottenuta grazie alle reti messe a segno da Giuseppe Fella e da Andrea Silipo nel finale. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il difensore del Palermo Ivan Marconi ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

"Quando giochiamo al Barbera gli avversari provano sempre a metterci qualcosa in più, durante una gara ci sono momenti positivi e negativi. Oggi siamo stati compatti in campo e abbiamo dimostrato di meritare la vittoria. Penso che dobbiamo guardare solo a noi stessi senza mandare messaggi a nessuno. Stiamo vivendo un momento positivo, ma capiteranno momenti in cui le cose non gireranno al meglio; in quelle occasioni dovremo dimostrare di essere squadra. Giocare al Barbera con il pubblico è fondamentale per noi e per il nostro cammino, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare su questa strada. Non prendere gol dà fiducia al reparto, per noi difensori è positivo e credo sia un'iniezione di fiducia per tutta la squadra", le sue parole.