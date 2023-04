Marconi: “Sconfitta Parma non ridimensiona obiettivo. Il Barbera fa tremare le gambe”

"Una sconfitta che non ridimensiona il nostro obiettivo, che è cambiato nel corso della stagione. A sette giornate dalla fine siamo in piena corsa per i playoff", ha detto convinto il difensore del Palermo. Che poi ha aggiunto: "È chiaro che vogliamo conquistare un posto per gli spareggi promozione non per fare la comparsa. Far parte del City Football Group vuol dire anche avere una mentalità vincente per affrontare ogni nuova sfida".