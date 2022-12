Marconi: “Possiamo ripetere la scalata dell’anno scorso. Nedelcearu? Professionista”

Le dichiarazioni in sala stampa del difensore rosanero dopo il pari con la Spal

Ivan Marconi, difensore rosanero, ha tenuto una conferenza stampa nel post partita di Spal-Palermo terminata sul punteggio di 1-1. Al vantaggio biancazzurro firmato Meccariello ha risposto con un colpo da biliardo il solito Brunori. Di seguito le dichiarazioni del centrale ex Monza:

“Queste partite purtroppo o per fortuna si possono sbloccare con un episodio. Loro hanno avuto la bravura di sbloccarla con un bel calcio piazzato, noi dalla nostra siamo stati bravi a restare in partita e cercare macinare gioco. Matteo Brunori è stato bravissimo ad inventarsi un gol e da lì in poi la partita poteva finire in qualsiasi modo. Alla fine il pareggio forse è il risultato più giusto. Rispetto ai compagni dalla mia ho l’età, avendo giocato sia in una difesa a tre che a quattro. Dipende come si interpreta il ruolo, il mister ci sta dando fiducia. Qualsiasi difesa va benissimo, l’importante è che io sia funzionale e partecipe. Ripetere la magia della scalata dell'anno scorso? Assolutamente sì, si può fare. Deve scattare qualcosa in testa a tutti noi. Magari una serie di risultati positivi può darci una iniezione di fiducia e abbiamo visto che il nostro pubblico è un’arma micidiale. Purtroppo i risultati a volte arrivano, a volte meno. Dobbiamo portare tutti dalla nostra parte”.

Sulla scomparsa recentissima del padre del compagno di reparto Ionut Nedelcearu: “Purtroppo la notizia ci ha sconvolto, non immagino neanche cosa lui possa pensare in questi frangenti perché sarà sicuramente devastato. È stato encomiabile perché non era facile e non ha fatto trasparire un minimo di emozione. È un grande professionista, gli siamo vicini. Speravamo di poter portare i tre punti a casa per dedicargli una piccola gioia”.

Sulla sicurezza trasmessa dal portiere rosanero Mirko Pigliacelli: “Di certo non lo scopro io, è un grande giocatore. Sapevamo le sue caratteristiche. Penso che con un portiere così si possa mettere in conto un errore coi piedi, perché come vedete tante azioni partono da lui ed è il nostro playmaker aggiunto. La società ed anche noi facciamo affidamento su di lui. È un piacere giocare con lui”.