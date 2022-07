Marconi: “Palermo un cantiere aperto. Baldini? Sa cosa è meglio, ritiro in città…”

Le parole del difensore rosanero, Ivan Marconi

Mediagol ⚽️

Archiviato il secondo test amichevole contro il Pisa, terminato 5-0 per la formazione toscana, il Palermo ha fatto ritorno nel capoluogo siciliano per proseguire la preparazione precampionato. Oggi, venerdì 22 luglio, il difensore rosanero Ivan Marconi ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul momento vissuto dalla squadra.

"Poco entusiasmo in qualcuno di noi? Se il mister ha detto una cosa del genere l'ha vista nei nostri occhi. Non basta schioccare le dita, la magia si ricostruisce ricreando un gruppo,siamo un cantiere aperto ed è troppo presto per qualsiasi valutazione. Baldini, i dirigenti e lo staff sanno perfettamente cosa è meglio per la squadra. Non fossimo stati uniti dopo una gara come quella di ieri ci saremmo mandati tutti a quel paese, inveve abbiamo serenamente analizzato cosa non è andato e fatto insieme le giuste considerazioni sulla nostra prova".

Sul ritiro in città: "Come dicevo a mia moglie è un ritiro che non sembra tale. Ogni sera ci ritroviamo con i compagni per parlare insieme anche magari in orari in cui in una preparazione normale vai a dormire. Abbiamo anche fatto dei ritiri in convento, senza televisione o nulla, penso a quello di Petralia. Chiaramente sono situazioni un po' pesanti".