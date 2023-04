Marconi: “Palermo apice della mia carriera, stessa passione di quando avevo 17 anni”

"Segreti non ce ne sonoma solo tanto sacrificio e tanto lavoro alle spalle. Senza dimenticare la forza che riesce a trasmettermi mia moglie Camilla, che purtroppo per motivi di lavoro non vive a Palermo insieme a me, ma ci vediamo ogni volta che possiamo. In rosanero ho trovato la mia dimensione ideale e sono orgoglioso di essere riuscito nel corso di questi tre anni a conquistare la stima e l'affetto dei nostri tifosi", ha dichiarato il difensore.

Sulla possibilità di scrivere il proprio record a livello realizzativo: "Non do molta importanza a queste cose ma è innegabile che mi faccia molto piaceresoprattutto quando i miei gol permettono alla squadra di conquistare punti importanti come nelle vittorie contro il Parma ed il Bari. È davvero una seconda giovinezza qui a Palermo . Ho ancora la stessa passione di quando avevo 17 anni, il calcio è tutta la mia vita e mi rende felice".

Sul passato all'Inter a diciassette anni: "Quella in nerazzurro è stata un’esperienza molto positiva - ricorda -, mi sono allenato con grandi campioni subito dopo la vittoria del Mondiale. In prima squadra c'era gente del calibro di Ibrahimovic, Vieira, Materazzi, Stankovic. Quella stagione in Primavera è stata molto formativa per me, posso ritenerlo l'inizio della mia carriera da professionista. Il giudizio generale sulla mia carriera è buono, non ho rimpianti anche se dispiace non aver avuto un pizzico di fortuna in più".