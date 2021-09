Marconi: “Non ho mai pensato di lasciare Palermo. Filippi? Ci ha dato una scossa”

Le parole del difensore del Palermo, Ivan Marconi, a pochi giorni dalla sfida di campionato contro l'ACR Messina

Ivan Marconi non vede l'ora di tornare a disposizione di mister Giacomo Filippi . Il difensore ex Monza ha saltato la prima di campionato vinta per 2-0 dal Palermo contro il Latina a causa di un infortunio. Il centrale rosanero, nel corso dell'intervista rilasciata a Siamo Aquile in onda su Trm, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Questo stadio è talmente grande che potevo solo immaginare che ci fosse un reparto adibito a dormitorio. Club hOUSE? Allenarsi allo stadio rende tutto più bello e ogni cosa migliore, a differenza dell'anno scorso che ci allenavamo in un campo difficile le cose vanno davvero meglio. Credo che non si possano fare paragoni tra la squadra di quest'anno e quella della scorsa stagione, ricordo che siamo partiti in ritardo senza disputare amichevoli e trovandoci a giocare la prima ufficiale a Teramo con una squadra in corso d'opera. Poi verso la fine i risultati stavano arrivando, non siamo riusciti ad andare avanti nei playoff ma la strada da quando è arrivato mister Filippi è stata positiva e lo stiamo dimostrando anche da questa stagione. Il mister l'anno scorso ci ha dato una scossa incredibile e una grossa mano, una persona sanguigna e con un grande carattere. Ognuno di noi si deve sempre sentire in discussione, io avevo il piacere e l'onore di continuare a Palermo perchè trovare una piazza come questa in Lega Pro è impossibile. Le voci di mercato non partono dal giocatore ma c'è dietro un mondo oscuro, per me non c'è mai stata altra opzione del Palermo e mi sono ritrovato qui con tanta voglia di ricominciare".