Marconi: “Mio gol? Sono contento, il primo in B. Il Palermo deve fare queste partite”

"Questa vittoria spero sia un punto di svolta perché ci meritiamo tutto il bene possibile. Il mio gol? Son contento, è il primo in B. Per un difensore come me che non è goleador è sempre apprezzato. Da qua comincia il nostro percorso, quattro risultati utili consecutivi, non subiamo gol... Per il momento ci gira bene. Abbiamo trovato la quadra? Momentaneamente sembra di si. In settimana lavoriamo su questo grazie al mister che ci aiuta a migliorare. Da questo punto di vista siamo preparati. Poi ci sono gli avversari, ogni tanto ci va bene ma alle volte negli ultimi minuti una palla del genere sarebbe entrata, oggi ci è andata bene con un pizzico di fortuna. Questo è il tipo di partite che deve fare il Palermo. Col Modena non abbiamo perso la bussola e questo deve essere il punto di partenza. Più arriveranno vittorie più avremo consapevolezza di rischiare la giocata. Adesso con i risultati utili ci viene tutto più semplice. Il tempo è galantuomo da questo punto di vista. La squadra è stata costruita in corso d'opera, è normale che le misure non si trovano subito. Ci è voluto un po' di tempo e speriamo di continuare così. Stasera come guardo la classifica? Questa sera chiamerò la mia famiglia, mi faranno complimenti. Stasera la classifica la guardo in alto ma poi guarderò il Cosenza. Ha perso ma è una squadra ostica, la affronteremo con lo stesso atteggiamento visto recentemente. Zoccolo duro che si impone anche in serie B? Imporsi è un po' esagerato ma se il mister mi dà queste possibilità è chiaro che probabilmente cerchiamo di sopperire il Vazquez della situazione con la voglia di fare che ci ha contraddistinto lo scorso anno. Esultanza al Gol? Sono uno dalle esultanze stravaganti. Il mio intento era andare verso la panchina, mi stavo liberando come un rugbista ma sono contentissimo di aver gioito con i compagni."