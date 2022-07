Marconi: “Mai pensato di andar via da Palermo. La B la conosco poco, in passato…”

Prosegue la preparazione del Palermo in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Reggiana . Nella giornata di ieri secondo test amichevole per i rosanero, sconfitti per 5-0 contro il Pisa . Rientrata nel capoluogo siciliano, la compagine di Silvio Baldini continuerà gli allenamenti al "Tenente Onorato". Nella giornata di oggi, il difensore Ivan Marconi è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Magari parlando con il mio agente speravo di poter chiedere al direttore più anni di contratto. Mi sento bene fisicamente e quindi è chiaro che uno ci prova sempre. Mi è stato proposto un annuale come i miei compagni, quindi va bene. Ho scelto con il cuore più che con la testa. Solo l'idea di potermi perdere anche un pezzettino di questa favola calcistica mi faceva male. Voglio giocare la Serie B e misurarmi con un campionato che conosco poco. L'essere in scadenza non mi farà di certo tirare indietro, darò il massimo come tutti i miei compagni. Non ho pensato neanche un istante di non restare a Palermo. Serie B? Ho giocato con la Cremonese e l'ho affrontata con entusiasmo anche se all'inizio ho giocato poco. Bisogna sempre lavorare al massimo e farsi trovare pronti quando vieni chiamato in causa. Se non hai queste qualità meglio che vai da qualche altra parte".