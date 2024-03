Marconi in scadenza, l’agente: “Ha richieste, ma Ivan è molto legato a Palermo”

"Per il Napoli è stato un anno un po’ sfortunato. Ma la società è forte, ne verrà fuori l’anno prossimo e non stravolgerei la direzione sportiva: Mauro Meluso è bravo. Gli darei un’altra chance". Così Stefano Lombardi, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato, che fra gli altri cura gli interessi del difensore del Palermo Ivan Marconi: dal futuro del centrale rosanero, legato al club di viale del Fante da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, alla prossima sessione estiva di calciomercato. Ma non solo...