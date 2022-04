Marconi: “Giocare derby col ‘Barbera’ pieno era il mio sogno. Non siamo fenomeni ora”

Gara impeccabile da parte di Marconi in Monopoli-Palermo. I rosanero di Baldini hanno conquistato tre punti importanti al Veneziani

Tra i protagonisti di Monopoli-Palermo c'è sicuramente Ivan Marconi . Se i pugliesi guidati da mister Alberto Colombo sono riusciti ad impensierire in rare occasioni il portiere rosanero Alberto Pelagotti , il merito va dato anche alla difesa siciliana. Tra chiusure, svettate e grandi interventi, Marconi si è meritato voti alti in pagella. Queste le sue dichiarazioni post partita in cui si è concentrato anche sull'esclusione del Catania dal campionato di Serie C:

"Queste vittorie insabbiano i difetti nei quali è possibile migliorare. Non siamo fenomeni adesso come non eravamo scarsi dopo quei pareggi. Bisogna stare concentrati, informarci sulla situazione del Catania e iniziare questo percorso ai playoff che è di certo la fase più importante. Derby mancato? Era un mio sogno giocarlo con i tifosi, da quando sono qui. Dispiace, non è colpa nostra né dei giocatori del Catania, ci sono cose che vanno al di là del calcio. Ci sarebbe stato l'entusiasmo giusto per affrontare questa partita. Magari loro avrebbero gettato il cuore oltre l'ostacolo, ma noi non avremmo avuto alcun timore. Dispiace davvero che questa sfida non si possa disputare".