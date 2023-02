Marconi: “Frosinone ostico, ma vogliamo fare risultato. “Barbera” pieno essenziale”

Parola ad Ivan Marconi . Il centrale difensivo del Palermo , in seguito alle reti firmate contro Perugia e Bari, ha confermato il suo periodo di forma stellare anche in zona gol oltre che all'interno del pacchetto arretrato rosanero, guadagnandosi settimana dopo settimana stima e fiducia dell'allenatore Eugenio Corini . L'ex Monza, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra proiettandosi al prossimo impegno in campionato: quello di sabato prossimo contro il Frosinone capolista.

"Frosinone? Partita che si prepara da sola, perché comunque affrontiamo la prima della classe e sappiamo che è sarà una sfida molto delicata e dobbiamo riprenderci dalla sconfitta. Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e sarà molto importante fare risultato, già da oggi la stiamo preparando nel migliore dei modi. Rispetto alla gara di andata, per me che sono un difensore, penso che dovremo migliorate nella fase difensiva, attaccandoli alti e non lasciando spazio. Sicuramente, rispetto a quella gara, siamo più gruppo: lo si nota anche dal fatto che abbiamo fatto 9 risultati utili consecutivi, ma soprattutto dal fatto che siamo più uniti. Per i nostri tifosi la partita contro il Frosinone è molto importante, quasi come un derby e sicuramente questa partita la prepareremo focalizzati sull'obiettivo che è quello di fare risultato. Prevendita biglietti? Siamo felici che stia andando bene, questa cosa ci sta dando un'iniezione di fiducia, percepiamo che l'ambiente si sta animando. Vogliamo vedere un "Barbera" infuocato e secondo me questa è la partita giusta. Voglio fare un appello ai tifosi rosanero per la partita di sabato: io e i miei compagni sappiamo quanto sia fondamentale il loro contributo, il pubblico sarà essenziale".