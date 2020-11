Marconi: “Felice per il gol, era studiato. Nel secondo tempo eravamo stanchi”

Il Palermo torna a vincere al “Barbera”.

Archiviato il ko interno contro la Turris, i rosanero tornano alla vittoria battendo il Monopoli per 3 reti a 0, nella sfida andata in scena questo pomeriggio al “Barbera” e valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un successo analizzato al triplice fischio dal difensore Ivan Marconi, intervenuto nella consueta conferenza stampa post gara.

“Oggi ci siamo aiutati tutti anche se nel secondo tempo eravamo un pò stanchi e abbiamo fatto un po di fatica e tenuto meno palla. Il mio gol è uno schema studiato e sono contento perchè è riuscito e quindi la soddisfazione è maggiore. Dedico il gol alla mia famiglia e alla mia futura moglie (Camilla) che non vedo da un pò a casa del Coronavirus, poi la mia dedica speciale è per la piccola Marta e infatti abbiamo giocato anche per lei. Avere una squadra che ha più possibilità di fare gol attraverso anche difensori e centrocampisti è importante, abbiamo caratteristiche precise. Il fatto che abbiamo fatto gol è frutto del lavoro svolto in settimana, proviamo tanto quello che poi facciamo in partita”.