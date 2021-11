Marconi: “Fascia da capitano? Un onore, ringrazio Filippi. Non fermiamoci”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Giacomo Filippi in conferenza stampa al termine di Palermo-Potenza

Parola a Ivan Marconi. Il difensore del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Potenza, andato in scena questo pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Tre i punti conquistati dalla compagine rosanero grazie alle reti messe a segno da Giuseppe Fella e da Andrea Silipo nel finale. Fra i temi trattati dal centrale ex Monza, capitano in assenza di Francesco De Rose, anche le prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. "Il fatto che stiamo lavorando con tanto di risultati positivi aiuta, ma abbiamo sempre cercato di lavorare al massimo anche in momenti in cui le cose non andavano per il meglio. Il clima dentro lo spogliatoio è positivo, non dobbiamo mai mollare un centimetro perché siamo una squadra che non vuole fermarsi. Abbiamo delle individualità importanti in avanti e dobbiamo essere tutti noi bravi a metterli nelle condizioni di far gol e rendere al meglio. Capitano? Indossarla qui ha un peso diverso, è stato un onore e ho cercato di dare il mio supporto; ringrazio il mister per avermi dato questa fiducia. Fella dopo il gol? Credo sia una proposta di matrimonio...", ha concluso Marconi.