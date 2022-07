Marconi: “Cremonese? Dalla C alla B eravamo cambiati. Esordio negativo, a gennaio…”

Nella giornata di ieri secondo test amichevole per i rosanero, sconfitti per 5-0 contro il Pisa in Val Seriana, fra meno di due settimana prima gara ufficiale della nuova stagione in Coppa Italia contro la Reggiana. Conclusa la trasferta in terra lombarda, il Palermo torna in città per proseguire la preparazione al "Tenente Onorato". Dopo le conferenze di Soleri, Damiani, Accardi, Valente e Floriano il sesto calciatore rosanero ad intervenire nella sala stampa del "Renzo Babera" è Ivan Marconi. Di seguito le sue dichiarazioni: