Marconi: “Bisogna riattaccare la spina, Baldini vuole andare in A. Sul Pisa…”

Continua il ritiro pre campionato del Palermo di Silvio Baldini , in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie B in programma il 13 agosto. Dopo le conferenze di Soleri, Damiani, Accardi, Valente e Floriano il sesto calciatore rosanero ad intervenire nella sala stampa del "Renzo Babera" è Ivan Marconi . Il centrale difensivo, punto cardine in termini di intensità agonistica, capacità di concentrazione, esplosività e senso dell'anticipo per il tecnico nativo di Massa, è stato senza dubbio uno dei protagonisti della cavalcata trionfale dei rosa dalla Serie C alla Serie B, ed è pronto per un ritorno in cadetteria a distanza di tre anni dall'ultima apparizione. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Monza :

"Bisogna fare quadrato per capire chi continuerà in seno al gruppo e chi prenderà un'altra strada. Non bisogna far drammi, era un'amichevole per mettere minuti nelle gambe e c'erano dieci giorni di differenza a livello di preparazione. Bisogna riattaccare la spina gradualmente e seguire il mister che vuole andare in Serie A. Se riusciremo ancora nell'impresa saremo felici, viceversa dobbiamo comunque cercare di ottenere il massimo. Io non faccio proclami poiché non ho certo l'esperienza del mister. La scoppola di ieri può essere positiva per cercare di alzare ancora il livello di attenzione, è stato un campanello d'avviso sul piano mentale per capire che dobbiamo lavorare di più e meglio."