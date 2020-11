Maradona, la morte del Pibe de Oro: l’omaggio dei calciatori del Palermo alla leggenda argentina

Il mondo del calcio si stringe dopo la morte di Diego Armando Maradona.

E’ scomparso questo pomeriggio la leggenda del calcio argentino Diego Armando Maradona che, il giorno del suo 60° compleanno, era stato ricoverato in ospedale per l’asportazione di un ematoma al cervello. Oggi, il dio del calcio si è spento nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, dopo un arresto cardiocircolatorio. Una notizia diffusa dai media argentini nelle scorse ore che ha scosso tutto il mondo del calcio, strettosi dopo la morte del Pibe de Oro. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi attraverso i più popolari social per ricordare Maradona. Tra questi, non mancano quelli di alcuni calciatori del Palermo diffusi attraverso i propri profili Instagram.