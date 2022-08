Mandorlini: “La mia sul Palermo. Juric-Vagnati come me e Rinaudo? C’è una differenza”

"La B è un campionato equilibrato, ma chi prenderà il sopravvento potremo dirlo tra qualche giornata. Magari il Genoa può sembrare favorito". Lo ha detto Andrea Mandorlini, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal tecnico ex fra le altre di Hellas Verona, Cremonese e Padova: dalla prestazione offerta dal Palermo di Eugenio Corini contro il Perugia, alla lite Vagnati-Juric in casa Torino. Ma non solo...