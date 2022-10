Mandorlini: “Gardini e City Group top, Corini la persona giusta”. E su Soleri…

"Gardini è un grande dirigente, abbiamo anche un buon rapporto da tanti anni. Gli auguro di fare benissimo come fatto in tante altre piazze. E' una persona di calcio con una grande passione, un bene per il Palermo". Lo ha detto Andrea Mandorlini a margine dell'evento "Palermo Football Summit", un appuntamento dedicato al calcio, con la partecipazione di diversi personaggi di rilievo.

"City Group? Ormai tante società italiane sono in mano a gruppi stranieri, ben vengano. Si tratta di una società importante e mi auguro che sia anche fortunata per portare il Palermo dove merita. Il Palermo di Corini? Eugenio conosce bene la piazza e la categoria, credo sia la persona giusta per dare continuità alla vittoria dello scorso anno. E' un campionato difficile, bisogna sempre stare sul pezzo perché le cose possono cambiare in fretta. Ma i rosanero hanno una società forte dietro, un allenatore che conosce la categoria e giocatori bravi", le sue parole.

"Soleri? E' un mio ex giocatore a cui sono molto legato, sono contento che sia un giocatore importante che quando entra fa sempre bene. Era un giocatore che non sarebbe mai dovuto andare via, ma sono felice sia venuto qua e si stia ritagliando uno spazio importante. Segreto per vincere la B? E' un campionato in cui devi stare lì, non bisogna abbattersi, sicuramente possono esserci momenti negativi però la continuità credo sia la forza. Allenatori stranieri? Per adesso c'è questa moda, speriamo ritorni anche quella degli allenatori italiani (ride, ndr). Penso che noi non abbiamo niente da imparare da loro, bisogna saperci adeguare e aspettare nuove fortune", ha concluso il tecnico fra le altre ex Hellas Verona e Padova.