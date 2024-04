Mancuso: “Non siamo inferiori a nessuno, tifosi importanti. Carichi per la Reggiana”

"La consapevolezza di non essere inferiori a nessuno è importante per questo rush finale, per queste ultime partite e per preparare al meglio i playoff, dove incontreremo squadre del nostro livello. Sarà importante prepararci al meglio. Il rientro in campo con gol contro la Sampdoria per me è stato molto importante, ho sempre cercato di farmi trovare pronto, lavorare al meglio, anche quando ho trovato meno spazio. Ora cercherò di dare il mio contributo alla squadra per raggiungere l'obiettivo finale", le sue parole.