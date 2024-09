Lutto nel calcio, addio all’ex tecnico del Palermo Salvemini: il cordoglio del club

Lutto nel mondo del calcio. E' scomparso all'età di 82 anni Gaetano Salvemini, tecnico del Palermo dal 1993 al 1995. Nato a Molfetta, è stata anche una vera bandiera dell'Empoli. Nel 1985-86 portò i toscani per la prima volta in A, debuttando massima serie l'anno seguente con due vittorie, battendo l'Inter a Firenze. Ma non solo; da allenatore è stato anche sulle panchine di Bari, con cui ha conquistato una indimenticabile promozione in Serie A, Genoa, Cesena e Lucchese. L’ultima avventura nel calcio risale al 2001 con il Monza. Salvemini si è spento in provincia di Reggio Emilia, dove viveva. "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gaetano Salvemini, allenatore rosanero dal 1993 al 1995", il messaggio pubblicato dal club di viale del Fante sui propri canali social.