Lupo-Mediagol: “Triestina? Suo pregio è anche difetto. Bucchi e Baldini…”

Le dichiarazioni del direttore sportivo, Fabio Lupo in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it

Esperto dirigente, eclettico e dalle conoscenze profonde e trasversali, Fabio Lupo ha prestato la sua opera professionale con dedizione e profitto in diverse società militanti in tutte le categorie del calcio professionistico, dalla Serie A alla Lega Pro , facendosi costantemente apprezzare per le sue capacità gestionali e per l'indole sopraffina in materia di scouting. L'ex direttore sportivo tra le altre di Torino , Palermo e Venezia , reduce dall'esperienza manageriale chiusa ad Ascoli, ha commentato - in esclusiva ai microfoni di "Mediagol.it" - il sorteggio del primo turno nazionale dei playoff di Serie C che vedrà il Palermo di Baldini sfidare nel doppio confronto dell'otto e dodici maggio la Triestina di Bucchi.

"La Triestina è una squadra molto esperta che ho seguito in varie occasioni, gioca un calcio pratico, solido e concreto ed è un avversario non semplice da affrontare per qualsiasi squadra. Tuttavia ritengo che il Palermo, per le sue caratteristiche tecniche, abbia diverse frecce al proprio arco per mettere in difficoltà la squadra di Bucchi. In particolare modo, la tecnica e l'agilità degli attaccanti di Baldini, potrebbero mettere non poco in difficoltà la difesa alabardata. Un pregio da temere della formazione di Bucchi? Come già sottolineato è un organico composto da giocatori dal curriculum importante, che hanno militato anche in categorie superiori. E' una squadra con un'età media molto alta, quindi dotata di elementi esperti e di personalità. Al contempo, se da un lato questo aspetto può rappresentare un vantaggio per la Triestina, dall'altro può diventare un limite perché nei playoff conta soprattutto la brillantezza dal punto di vista atletico e la formazione biancorossa potrebbe essere arrivata un po' a corto di energie in questo finale di stagione. La sfida tra Bucchi e Baldini? Bucchi quest'anno ha scelto di puntare su un calcio più pragmatico ed equilibrato, forse proprio in virtù delle caratteristiche del gruppo a disposizione, ma in passato aveva mostrato un'indole molto più propositiva; Baldini lo conosciamo tutti: è un tecnico esperto ed estremamente preparato, capace di dare un'identità tattica e mentale aggressiva e offensiva alle sue squadre e numeri alla mano, anche quest'anno con il suo Palermo ha centrato l'obiettivo. La struttura dell'organico rosanero è assolutamente di buon livello e vi sono delle individualità molto importanti. Padova e Reggiana, hanno dimostrato nel corso della stagione di avere forse qualcosa in più, ma la compagine di Baldini ha tutte le carte in regola per credere di riuscire ad arrivare in fondo a questi playoff".